'Gün' buluşması

VERGİ Dairesi yanında hizmet veren Kervan Cafe, önceki gün Alanyalı kadınların gün buluşmasına ev sahipliği yaptı. Nagihan Kaynak, yakın dostları Şehnaz Özcan, Nehir Özcan, Serap Kalı, Meliha Boz, Deniz Bozkurt Tuncer, Nesime Hacıkadiroğlu, Melahat Yıldız ve Saffet Erdoğan ile bir araya geldi. Gün için özel olarak hazırlanan yiyecek ve içeceklerden tadan davetliler, birbirleri ile sohbet ederek hoşça vakit geçirdi.