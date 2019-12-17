'Gün' buluşması
VERGİ Dairesi yanında hizmet veren Kervan Cafe, önceki gün Alanyalı kadınların gün buluşmasına ev sahipliği yaptı
PORTAKAL 17.12.2019, 18:00
VERGİ Dairesi yanında hizmet veren Kervan Cafe, önceki gün Alanyalı kadınların gün buluşmasına ev sahipliği yaptı. Nagihan Kaynak, yakın dostları Şehnaz Özcan, Nehir Özcan, Serap Kalı, Meliha Boz, Deniz Bozkurt Tuncer, Nesime Hacıkadiroğlu, Melahat Yıldız ve Saffet Erdoğan ile bir araya geldi. Gün için özel olarak hazırlanan yiyecek ve içeceklerden tadan davetliler, birbirleri ile sohbet ederek hoşça vakit geçirdi.
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açık
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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|O
|P
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|33
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|15
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|15
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|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
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|23
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|15
|22
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|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
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|17
|29
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|17
|25
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|17
|25
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|17
|24
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|17
|23
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|22
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|17
|22
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|17
|21
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|17
|20
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|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
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|17
|18
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|17
|15
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|17
|15
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|17
|12
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|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
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|17
|28
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|27
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|17
|27
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|17
|24
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|23
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|17
|23
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|17
|23
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|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
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|17
|10