HATEMOĞLU Mağazası'nın ortağı olan Polat, müşterileri ile çektirdiği mutlu fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. "Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın" notuyla yaptığı paylaşımlarına çok sayıda beğeni alan Cem Polat, övgü dolu yorumlara cevap yazmakta zorlandı.