Güliz Ayla Alanya'yı coşturdu

Ünlü sanatçı Güliz Ayla, haftasonunda Harry's sahnesindeydi. Hayranlarını coşturan genç şarkıcı, yaklaşık 2 saat boyunca keyifli bir müzik ziyafeti çekti 

Güliz Ayla Alanya'yı coşturdu
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Güliz Ayla Alanya'yı coşturdu

Güliz Ayla Alanya'yı coşturdu

ALANYA gençliğinin buluşma noktalarından olan Harry's Pub, haftasonunda renkli bir konsere sahne oldu. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Güliz Ayla, Harry's sahnesinden hayranlarına seslendi. Konserine 'Olmazsan Olmaz' adlı popüler şarkısı ile çıkan sanatçı, ardından dillere pelesenk olan şarkılarını arka arkaya seslendirdi. Güliz Ayla konserinin ardından ise DJ Tuğra set başına geçerek canlı performansını sergiledi. Harry's Pub'daki eğlenceli gece görülmeye değerdi .

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 15:56
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