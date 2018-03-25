Görünce dayanamadı

KENDİSİNİN de Golden Retriever cinsi bir köpeği olan Okşar, yolda dolaşırken gördüğü aynı cins köpeği uzun süre sevdi. O mutlu anlarının fotoğrafını da takipçileriyle paylaşan Okşar, "Hayvan sevgisi bir başka" dedi.
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