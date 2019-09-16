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Gömeç'i ziyaret ettiler

AK Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Alaaddin Işık, Hüseyin Uçkaya ve Ali Avara, İnegöl'de mobilya fabrikası olan Albimo Mobilya sahibi Bilal Gömeç'i işletmesinde ziyaret ettiler.

PORTAKAL 16.09.2019, 22:33
Gömeç'i ziyaret ettiler
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AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın Yalova'daki kamp dönüşü yapılan ziyarette keyifli anlar yaşandı. Bir süre sohbet eden Gömeç ve misafirleri, daha sonra fabrikayı gezdiler. Öte yandan, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın Yalova kampından sonra İstanbul'a giden Şeref Oktay ve Serdar Sönmez de vapur turu yaptılar. Sosyal medyada birlikte fotoğraf da paylaşan Oktay ve Sönmez, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. 

#Alaaddin Işık #Hüseyin Uçkaya #Bilal Gömeç
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