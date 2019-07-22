Gökbel yaylasında muhteşem konser

ALANYA Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlediği ve 2 gün süren 15'inci Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, cumartesi akşamı Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu konseriyle başladı. Yayla meydanına kurulan konser alanına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Alanya protokolü ve yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. Güreşlerin programının açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yılı vesilesiyle tüm şehitleri andı. Başkan Yücel, "Yaylalar bizim sevdamızdır. Yörük kültürü bizim vazgeçilmez değerimizdir. Özünü ve kültürünü kaybetmemiş Anadolu insanı bizim başımızın tacıdır. 15 yıl önce, ata yurdumuz Toroslar’da, yaylaların yaylası Gökbel’de yörük kültürümüzü yaşatmak ve Hz. Hamza’dan, Hz. Ali’den bizlere miras kalan ata sporumuzu tanıtmak amacıyla başlattığımız güreşlerimizi, bugün onbinlerce insanımızın katılımıyla gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

ŞALVAR VE KASKET GİYDİLER

Açılış konuşmalarının ardından klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici saat 22.00'da sahneye çıktı. Şenlendirici, alanı dolduran kalabalığı zaman zaman hüzünlendirdi, zaman zaman da coşturdu. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Şenlendirici, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye Cengiz Kurtoğlu çıktı. Konserine ‘Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla başlayan Cengiz Kurtoğlu’na Şenlendirici klarnetiyle eşlik etti.

Sahneye çıkarken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurtoğlu, sevilen şarkılarını arka arkaya söyledi. Şarkı arasında sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şenlendirici ve Kurtoğlu’na Alanya'nın yöresel kıyafeti olan şalvar, kasket ile üzerinde portrelerinin bulunduğu su kabağı ve çeşitli hediyeler verdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da ikiliye isimlerinin yazılı olduğu 82 sırt numaralı Alanyaspor forması hediye etti. Hediye edilen Alanya'nın yöresel kıyafetlerini sahnede giyen Kurtoğlu, konserine bu kıyafetlerle devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan başarılı sanatçı, beğenilen şarkılarını sırasıyla hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser sonunda Kurtoğlu müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.