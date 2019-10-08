Gezmedik yer bırakmadılar

ÇOK sayıda üyesi bulunan Yesido, geçtiğimiz haftalarda önce Adrasan ve Olympos turu düzenledi. Tarihi ve doğal güzellikleri yerinde gören Yesido üyeleri, geçtiğimiz hafta ise Adana Lezzet Festivali'ndeydi. Burada hoşça vakit geçiren grup üyelerinin keyiflerine diyecek yoktu. Yesido üyesi olan farklı bir grup da aynı hafta Eskişehir turu yaptı.