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Gezmedik yer bırakmadılar

Alanya'nın etkin doğa ve gezi kulüplerinden olan Yesido, her hafta düzenlediği gezilerle adından sıkça söz ettiriyor

PORTAKAL 08.10.2019, 19:12 08.10.2019, 19:13
Gezmedik yer bırakmadılar
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Gezmedik yer bırakmadılar
Gezmedik yer bırakmadılar

ÇOK sayıda üyesi bulunan Yesido, geçtiğimiz haftalarda önce Adrasan ve Olympos turu düzenledi. Tarihi ve doğal güzellikleri yerinde gören Yesido üyeleri, geçtiğimiz hafta ise Adana Lezzet Festivali'ndeydi. Burada hoşça vakit geçiren grup üyelerinin keyiflerine diyecek yoktu. Yesido üyesi olan farklı bir grup da aynı hafta Eskişehir turu yaptı. 

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