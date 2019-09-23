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Geyik'te kutladı

Alanya'nın sevilen gençlerinden olan Mehmet Çelik, yeni yaşına yakın dostları ile birlikte girdi

PORTAKAL 23.09.2019, 00:03
Geyik'te kutladı
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OBA'DAKİ Geyik Cafe Bistro'da yapılan kutlamada neşe dolu anlar yaşandı. Çelik'i yakın dostları Emre Hıdır ve Selami Özbudak yalnız bırakmadı. Kendisi için getirilen kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Mehmet Çelik, "Beni yalnız bırakmayan dostlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

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