Geyik'te kutladı

OBA'DAKİ Geyik Cafe Bistro'da yapılan kutlamada neşe dolu anlar yaşandı. Çelik'i yakın dostları Emre Hıdır ve Selami Özbudak yalnız bırakmadı. Kendisi için getirilen kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Mehmet Çelik, "Beni yalnız bırakmayan dostlarıma çok teşekkür ederim" dedi.