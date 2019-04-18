Geri sayım başladı! Summer Garden bomba gibi geliyor

ALANYALI eğlenceseverlerin heyecanla beklediği Summer Garden Club'ın dev açılışı, haftaya bugün yapılacak. Konaklı'da bulunan Alanya'nın en ünlü eğlence mekanlarından olan Summer Garden Club, 26 Nisan'da yaz sezonuna 'merhaba' diyecek. Dev açılış için tüm hazırlıklarını tamamlayan Summer Garden'ın açılıştaki sürprizi ise ünlü müzisyen Willy William ve DJ Mandanyway olacak. Renkli geceye tüm eğlenceseverleri davet eden Summer Garden İşletme Müdürü Erhan Başsav, "Bu yıl yaptığımız yenilikler ile eğlenceseverlere güzel bir yaz sezonu yaşatmayı planlıyoruz. Açılış gecemize tüm herkesi bekliyoruz" dedi.



