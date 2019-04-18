Geri sayım başladı! Summer Garden bomba gibi geliyor

Ünlü gece kulübü Summer Garden, haftaya bugün 2019 yaz sezonu açılışını yapacak. Renkli gecede ünlü müzisyen Willy William ve ünlü kadın DJ Mandanyway sahne alacak 

Geri sayım başladı! Summer Garden bomba gibi geliyor
banner404

ALANYALI eğlenceseverlerin heyecanla beklediği Summer Garden Club'ın dev açılışı, haftaya bugün yapılacak. Konaklı'da bulunan Alanya'nın en ünlü eğlence mekanlarından olan Summer Garden Club, 26 Nisan'da yaz sezonuna 'merhaba' diyecek. Dev açılış için tüm hazırlıklarını tamamlayan Summer Garden'ın açılıştaki sürprizi ise ünlü müzisyen Willy William ve DJ Mandanyway olacak. Renkli geceye tüm eğlenceseverleri davet eden Summer Garden İşletme Müdürü Erhan Başsav, "Bu yıl yaptığımız yenilikler ile eğlenceseverlere güzel bir yaz sezonu yaşatmayı planlıyoruz. Açılış gecemize tüm herkesi bekliyoruz" dedi. 


 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: FETÖ üyesi değilim
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: FETÖ üyesi değilim
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472