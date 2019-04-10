Geri sayım başladı! Summer Garden'a renkli açılış

Ünlü gece kulübü Summer Garden, 26 Nisan Cuma günü 2019 yaz sezonu açılışını yapacak. Renkli gecede ünlü DJ ve prodüktör Willy William ve ünlü müzisyen Manda sahne alacak 

Geri sayım başladı! Summer Garden'a renkli açılış
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ALANYALI eğlenceseverlerin heyecanla beklediği dev açılış, 26 Nisan Cuma günü olacak. Konaklı'da bulunan Alanya'nın en ünlü eğlence mekanlarından olan Summer Garden Club, 26 Nisan'da yaz sezonuna 'merhaba' diyecek. Dev açılış için hazırlıklarını sürdüren Summer Garden'ın sürprizi ise ünlü disk jokey ve prodüktör Willy William ve müzisyen Manda olacak. Renkli geceye tüm eğlenceseverleri davet eden Summer Garden İşletme Müdürü Erhan Başsav, "Bu yıl yaptığımız yenilikler ile eğlenceseverlere güzel bir yaz sezonu yaşatmayı planlıyoruz. Açılış gecemize tüm herkesi bekliyoruz" dedi. 

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