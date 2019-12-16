Geri sayım başladı
Ünlü oyuncu Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Harem Kabare" adlı oyun için geri sayım başladı. Dev kabare, 22 Aralık Pazar günü D'Gala Event & Congress'te sahnelenecek
TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı sevilen oyuncu ve yönetmen Okan Bayülgen’in yeni tiyatro gösterisi olan "Harem Kabare", Alanyalı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 22 Aralık Pazar günü Konaklı'daki D'Gala Event & Congress'te sahnelenecek olan oyunun biletleri ise tükenmek üzere. Okan Bayülgen'in yazıp yönettiği ve oynadığı oyunda, ekranların ünlü oyuncularından Özge Borak, Ezgi Çelik, Beste Tok, Ödül Turan ve Gizem Dinç de yer alıyor. Çetin Sanat sahibi Çetin Çevik tarafından organize edilen bu renkli oyun, canlı müzik eşliğinde sahnelenecek. Farklı kadın hikayelerinin eğlenceli bir dille anlatıldığı oyunda tiyatroseverler keyifli saatler yaşayacak. Bilet satışlarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Çetin Çevik, "Oyunumuz 22 Aralık'ta Alanyalı tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Biletix, Soul Of Coffee, Promilli Ayaküstü Kahve ve Seven Cafe & Bistro'da bilet satışları sürüyor. Tüm Alanyalıları bu muhteşem oyuna bekliyoruz" dedi.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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