Geri sayım başladı

ALANYA Belediyesi Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) tarafından 10 yıl önce organize edilmeye başlanan ve geliri engelli bireyler yararına kullanılan Uluslararası Alanya Noel Pazarı'nın hazırlıklarında sona gelindi. 10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı, 7 Aralık Cumartesi günü saat 12.00 ile 00.00 arasında, 8 Aralık Pazar günü ise saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında belediye hizmet binası arkasındaki alanda gerçekleştirilecek.

İLK KEZ İKİ GÜN OLACAK

Daha 9 kez düzenlenen ve 1 gün olarak organize edilen Uluslararası Alanya Noel Pazarı, bu yıl ilk kez iki gün olarak planlandı. Noel Pazarı yerleşiminde bu sene yeni bir düzenleme getirilerek pek çok stant olacak. Yabancıların geleneklerini yansıtacak hediyelik eşya, yeme-içme ve tanıtım stantlarının kurulduğu etkinlik, 2 gün boyunca sahne şovları ve konserler eşliğinde gerçekleşecek.

143 STANT YER ALACAK

Noel pazarı alanında bu yıl 143 stant açılacak. Bu stantların 52'si hediyelik, 64'ü gıda, 11'i yabancılar meclisi üye derneği, 1'i kardeş şehir, 12'si tanıtım ve 3'ü de ana sponsor kategorisinde yer alacak. Ayrıca iki gün boyunca etkinlikte sergileme üniteleri oluşturacak. Dünyanın dört bir noktasından pek çok insanı ve basın mensuplarını kendine çeken Noel Pazarı ile Alanya'nın yurtdışı tanıtımına da büyük katkı sağlanacak. Yeni Alanyalıların ve yerli halkın yoğun ilgi gösterdiği, hoşgörü kültürünün ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı pazarda bu yıl yine dostluk rüzgarları esecek.

