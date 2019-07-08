Geri sayım başladı

ALANYA Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 17. Tokar Yaylası Şenlikleri, bu yıl 13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Şenliği hazırlıklarını sürdüren dernek yönetiminin bu yılki sürprizi ise ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ve Sevcan Orhan olacak. 13 Temmuz Cumartesi akşamı şenliğe katılanlara unutulmaz bir konser verecek olan Ceceli, ilk kez bir yayla şenliğinde sahne alacak. Sevcan Orhan ise 14 Temmuz Pazar günü saat 12.30'da sahnede performansını sergileyecek. Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şeref Arslan, "Bu haftasonunda düzenleyeceğimiz 17. Tokar Yaylası Şenlikleri'ne tüm Alanya ve bölge halkını davet ediyoruz" dedi.