Geri sayım başladı

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Muhteşem Alanya manzarası ile dikkat çeken Keyf-i Ala Restoran, 5 Ekim Cuma gecesi renkli bir konsere imza atacak 

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TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü oyuncu ve şarkıcı Emre Kınay, Alanyalı hayranlarına keyifli bir konser vermeye hazırlanıyor. Keyf-i Ala Restoran'ın 'Keyf-i Ala Konserleri' adı altında düzenleyeceği konserlerin ilki olan Emre Kınay konseri, 5 Ekim Cuma akşamı yapılacak. Eğlenceli geçmesi beklenen konserin bilet satışları ise Hancı Gurme Hacet Şubesi, Özgür Şef Deli Kasap ve HG Boutique'de devam ediyor. Renkli geçmesi beklenen konsere tüm müzikseverleri davet eden Keyf-i Ala yetkilileri "Bu eğlenceli geceyi kaçırmayın" dediler.

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