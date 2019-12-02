Gençlik Lui'de coştu

ÜNLÜ gece kulübü Summer Garden'ın başarılı disk jokeyleri Gökhan Sakaltaş ve Özgür Uzar, Lui Beach Lounge'da düzenlenen özel partide canlı performanslarını sergiledi. Ethnic House, Funky House ve House Mucis konseptli partiye gençler büyük ilgi gösterdi. Mekanın genç patronu Mevlüthan Anılgan, partiye katılanlarla yakından ilgilendi. Hareketli müzikler eşliğinde dans ederek eğlenen katılımcılar, geç saatlere kadar mekanda kaldı.