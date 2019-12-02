Gençlik Lui'de coştu
Kış gecelerini sıcak atmosferi ile ısıtan Lui Beach & Lounge, haftasonunda renkli bir partiye ev sahipliği yaparak eğlenceseverleri bir araya getirdi.
PORTAKAL 02.12.2019, 00:30 02.12.2019, 00:36
ÜNLÜ gece kulübü Summer Garden'ın başarılı disk jokeyleri Gökhan Sakaltaş ve Özgür Uzar, Lui Beach Lounge'da düzenlenen özel partide canlı performanslarını sergiledi. Ethnic House, Funky House ve House Mucis konseptli partiye gençler büyük ilgi gösterdi. Mekanın genç patronu Mevlüthan Anılgan, partiye katılanlarla yakından ilgilendi. Hareketli müzikler eşliğinde dans ederek eğlenen katılımcılar, geç saatlere kadar mekanda kaldı.
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|13
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|13
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|13
|22
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|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
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|13
|21
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|13
|19
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|12
|18
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|13
|16
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|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
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|13
|10
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|13
|9
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|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Leicester City
|14
|32
|3. Man City
|14
|29
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|14
|26
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|14
|20
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|20
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|14
|19
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|14
|18
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|14
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|14
|16
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|14
|16
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|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
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|14
|14
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|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|31
|2. Sevilla
|15
|30
|3. Barcelona
|13
|28
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|14
|25
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|15
|24
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|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
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|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
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|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
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|15
|14
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|15
|13
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|15
|9
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|15
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