Gençlik Illusion'da coştu

Ünlü disk jokey Yasin Keleş, Illusion Event Hall sahnesinde hünerlerini sergiledi. Genç DJ, canlı performansı ile büyük beğeni topladı

Gençlik Illusion'da coştu
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ALANYA'NIN popüler eğlence mekanlarından olan Illusion Event Hall, bu defa sahnesinde ünlü bir disk jokeyi ağırladı. Bu yaz başında Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" adlı şarkısına yaptığı cover ile adından sıkça söz ettiren DJ Yasin Keleş, Alanyalı eğlenceseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel hareketli şarkıları ile Illusion'a gelenleri coşturdukça coşturan Yasin Keleş, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede muhteşem bir performansa imza attı. 
 

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 23:47
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