 Gençlerin karaoke keyfi

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) teras katında hizmet veren AGC Nargile Cafe'de her Çarşamba akşamı karaoke gecesi düzenleniyor. Şarkı söyleyerek stres atmak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği karaoke gecelerinden birisi de geçtiğimiz akşam yapıldı. Renkli etkinlikte Metro Market çalışanları da vardı. Haftanın stres ve yorgunluğunu atan Metro çalışanları, hem şarkı söylediler, hem de bol bol sohbet ederek hoşça vakit geçirdiler.