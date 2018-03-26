Gençlerin gözdesi Dut Dibi

GEÇTİĞİMİZ haftasonu yine son derece kalabalık olan mekanda ALKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri de vardı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir araya gelen ALKÜ'lü öğrenciler keyifli vakit geçirdiler. Dut Dibi'ndeki renkli atmosfer görülmeye değerdi.

