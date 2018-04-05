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Gençler stres attı 

Alanya'nın keyifli mekanlarından Tunnel Pub, gençlerin gözdesi olmaya devam ediyor

Gençler stres attı 

Alanya'nın keyifli mekanlarından Tunnel Pub, gençlerin gözdesi olmaya devam ediyor

05 Nisan 2018 Perşembe 17:24
Gençler stres attı 
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HER gece canlı müziğin olduğu mekan, en çok da üniversite öğrencileri tarafından tercih ediliyor. Hemen hergün farklı bir müzik grubunun sahne aldığı mekanda Alanya Dans Akademi öğrencileri de vardı. Müziğin ritmine kendilerini bırakarak doyasıya dans eden ve eğlenen öğrenciler, geç saatlere kadar mekanda kaldılar.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaTunnel PubAlanya Dans Akademi
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