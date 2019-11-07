Genç şarkıcı Irmak Arıcı Alanya'da mest etti

ÜNLÜ sanatçı Mustafa Ceceli ile "Mühür" şarkısına yaptığı düetle adından sıkça söz ettiren genç sanatçı Irmak Arıcı, önceki gece Robin Hood Bar'da konser verdi. Renki konsere ilgi büyüktü. Hayranlarının akın ettiği gecede en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Irmak Arıcı, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Konserin ardından DJ'in çaldığı hareketli şarkılarla eğlenen Robin müdavimleri, geç saatlere kadar mekanda kaldı.