Genç dansçılar büyüledi

The Groove Dance Academy öğrencileri, AKM'de sergiledikleri dans gösterisi ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Genç dansçılar büyüledi
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Genç dansçılar büyüledi

Genç dansçılar büyüledi

ALMANYA'DAN kesin dönüş yaparak Alanya'da bir dans okulu açan profesyonel dansçı Umut Ağırtaş, öğrencileri ile birlikte unutulmaz bir dans gösterisine imza attı. Zorlu geçen bir eğitim sezonunun ardından hazırladıkları koreografileri Alanya Kültür Merkezi'nde izleyicilerin beğenisine sunan The Groove Dance Academy öğrencileri, ailelerinden ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösteriden elde edilen geliri bir okulun yararına kullanacaklarını söyleyen The Groove Dance Academy sahibi Umut Ağırtaş, "Muhteşem bir gösteriye imza atarak hem eğlenen, hem eğlendiren, hem de yardım toplayan tüm öğrencilerimi kutluyorum" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 18:26
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