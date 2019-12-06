Geleneksel indirime davet

ÜNLÜ takı markası Atasay'ın Alanya Bayii de olan Atatürk Caddesi üzerindeki Kent Kuyumculuk, her yıl düzenlediği geleneksel çadır günlerini bu yıl da büyük bir kampanya ile başlattı. Pırlanta tektaş yüzükler 480 TL, pırlanta 5 taş yüzükler 770 TL ve pırlanta kolyeler 260 TL'den satılırken, elmasta yüzde 65, pırlantalarda yüzde 55, saatlerde yüzde 50 ve altın ürünlerde ise yüzde 30 net indirim uygulanıyor. Bugünlerde oldukça kalabalık günler geçiren ve altın ihtiyaçlarını ucuza almak isteyenlerle dolup taşan Kent Kuyumculuk'un sahibi Ali Keskin, "Bu sene de yılbaşına kadar devam edecek olan muhteşem kampanyamız başladı. Bir çok ürünümüzde neredeyse yarı fiyatına kadar indirim yaptık. Tüm Alanya halkını indirimlerden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.