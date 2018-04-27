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Gazetecinin mutlu günü

Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Genel Sekreteri ve Sahil Gazetesi muhabiri Hasan Kaya, oğlu Onur Kaya için asker düğünü yaptı

Gazetecinin mutlu günü

Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Genel Sekreteri ve Sahil Gazetesi muhabiri Hasan Kaya, oğlu Onur Kaya için asker düğünü yaptı

27 Nisan 2018 Cuma 09:10
Gazetecinin mutlu günü
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DRN Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen gecede Hasan Kaya ve eşi Durdane Kaya, geceye katılan misafirleri kapıda karşıladı. Müzik eşliğinde başlayan geceye, Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Sönmez, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, GGC Başkanı Adem Tekin, GGC Başkan Yardımcısı Hüseyin Şengöz, yerel ve ulusal gazete çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Davetlilerin doyasıya eğlendiği gecede, asker adayı Onur için kına ve takı töreni düzenlendi. Eğlence geç saatlere kadar devam etti. Gazeteci Hasan Kaya, "Vatani görevini yapmak üzere uğurlayacağımız oğlum için asker düğünü yaptık. Geceye çok sayıda önemli davetli eşlik ederken, özel nedenlerle katılamayanlar da oldu. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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Son Güncelleme: 27.04.2018 07:13
Anahtar Kelimeler:
Onur KayaHasan KayaGGCGazipaşa
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