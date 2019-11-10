'Garanti' hizmette
Üç genç girişimci tarafından hayata geçirilen Garanti Gayrimenkul ve Yatırım, geçtiğimiz günlerde yapılan şık ve kalabalık bir açılış töreni ile hizmete girdi
PORTAKAL 10.11.2019, 18:25
MAHMUTLAR Mahallesi'nde Azize Bağışlar, Eda Yıldırım ve Ozan Özsoy'un ortaklığında hizmete giren Garanti Gayrimenkul ve Yatırım'ın açılışına, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Alanya Belediye Meclis Üyeleri Yılmaz Bağışlar, Nazmi Zavlak, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP Alanya İlçe Başkan Adayı Ömer Zavlak ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini birlikte kesen Şahin, Apaydın ve Bağışlar, işletme sahiplerini tebrik ettiler. Çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlanan davetliler, işletmenin genç ortakları Azize Bağışlar, Eda Yıldırım ve Ozan Özsoy'a başarılar diledi.
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