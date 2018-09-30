Galibiyet yemeği

LÖKÜS Balık Evi, keyifli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yakın dostlarıyla Akhisarspor galibiyetini yemekte kutladı. Krizantem Otelleri sahibi ve Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Asya Beach Resort&SPA Hotel sahibi ve Alanyaspor Asbaşkanı Dilaver Çekiç, Utopia World Hotel sahibi Zekai Dursun ve Utopia World Hotel Genel Koordinatörü Aydın Akdoğan'ın yer aldığı galibiyet yemeğinde bol bol futbol konuşuldu. Geç saatlere kadar Löküs'te kalan grubun neşesine diyecek yoktu.