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Furkan'dan Çakma Havuç için ilk yorum

Çocuklar Duymasın'da uzun süre 'Havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, eski dizisinde yerine getirilen isim için "Zor bir şeyin altına girdi. İşi çok zor" dedi

Furkan'dan Çakma Havuç için ilk yorum

Çocuklar Duymasın'da uzun süre 'Havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, eski dizisinde yerine getirilen isim için "Zor bir şeyin altına girdi. İşi çok zor" dedi

27 Nisan 2018 Cuma 10:26
Furkan'dan Çakma Havuç için ilk yorum
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ÇOCUKLAR Duymasın dizisine yeniden katılan Havuç karakterini bu defa Baran Erdoğan canlandırıyor, karaktere ilk olarak hayat veren Furkan Kızılay bu değişiklikle ilgili konuştu.

'YENİ HAVUÇ' İÇİN İLK YORUM
Oyuncu Furkan Kızılay, Kanyon AVM'de gerçekleşen 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin galasına katılan isimler arasında yer aldı. 'Çocuklar Duymasın'da uzun süre 'Havuç' karakterine hayat veren Kızılay, eski dizisinde kendi yerine oynayan 31 yaşındaki Baran Erdoğan hakkında konuştu.

"ARKADAŞA ÇOK YÜKLENDİLER"
27 yaşındaki oyuncu, "Orada benim yerime oynayan arkadaşa (Baran Erdoğan) çok yüklendiler. Tabii ki kolay değil. Sonuçta 15 senelik 'Havuç' karakteri var ortada" dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM KENDİSİNE"
Furkan Kızılay, "Seyircinin yeni 'Havuç'a bir anda alışması kolay olmayacak. Zor bir şeyin altına girdi. İşi çok zor, başarılar diliyorum kendisine" ifadelerini kullandı.

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