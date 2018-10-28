Fuat Saka'dan muhteşem konser

KARADENİZ Müziği'nin önde gelen sesi Fuat Saka Alanya’da sahne aldı. Cocos Beach’te düzenlenen konsere Alanyalılar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Konserin başında ‘bir eğlence otobüsünün içinde olduğunuzu düşünün' diyerek izleyicileri selamlayan duayen şarkıcı sözlerine, ‘Bu otobüsle Anadolu’yu karış karış gezeceğiz. Şoförünüz de ben olacağım’ diye devam etti. Eğlenceli bir sahne yaşatacağının sinyallerini daha ilk anda veren Fuat Saka, en sevilen türkükeri Alanyalı hayranları için okudu. Karadeniz Şarkıları'nın yanı sıra sahnesinde her yöreden en az bir esere yer veren Saka, yaklaşık iki saat sahne aldı. Sahne başlangından sonra beşinci eserini yorumlarken bir anda katılımcıları sahneye davet edercesine horon müziğine giren Fuat Saka ve ekibi, konser alanını dolduran Karadenizlilerden tam not aldı. Uzun bir süre horon eşliğinde devam eden konser, gece yarısına doğru eğlenceyi zirveye taşıyarak muhteşem bir finale imza attı. Fuat Saka kısa bir veda konuşmasıyla sahnesini noktalarken, konuşmanın ardından bir anda yükselen 10’uncu Yıl Marşı katılımcıların yaşadığı eğlenceye yaraşır bir final oldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 15:09