Fuat Saka coşturdu

COCOS Beach, haftasonunda renkli bir konsere ev sahipliği yaptı. Karadeniz müziğinin önde gelen seslerinden olan Fuat Saka, keyifli bir konser verdi. Konserin başında "Bir eğlence otobüsünün içinde olduğunuzu düşünün" diyerek izleyicileri selamlayan duayen şarkıcı, sözlerine, "Bu otobüsle Anadolu'yu karış karış gezeceğiz. Şoförünüz de ben olacağım" diye devam etti. Eğlenceli bir sahne yaşatacağının sinyallerini daha ilk anda veren Fuat Saka, en sevilen türküleri Alanyalı hayranları için okudu. Karadeniz şarkılarının yanı sıra sahnesinde her yöreden en az bir esere yer veren Saka, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Sahne başlangıcından sonra beşinci eserini yorumlarken bir anda katılımcıları sahneye davet edercesine horon müziğine giren Fuat Saka ve ekibi, konser alanını dolduran Karadenizlilerden tam not aldı.