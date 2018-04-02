Fransız Sarayı'nda bir Alanyalı

ALANYA'NIN şık mekanlarından olan Seasons Restoran sahibi Mutlu Şevket Yılmaz, İstanbul Fransız Sarayı'nda verilen özel bir davetin aşçılığını yaptı. Fransa İstanbul Büyükelçisi Charles Fries tarafından davet edilen Yılmaz, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve gazeteci Güneri Civaoğlu gibi ünlü konukların olduğu 80 kişilik davette özel bir sunum gerçekleştirdi. Aynı zamanda aşçıların olimpiyatı olarak bilinen Bocuse d'or Türkiye adayı da olan Mutlu Şevket Yılmaz, bu yıl finali İtalya'da yapılacak olan yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

'PARA HARCAMADAN OLMAZ'

Bocuse d'or ödülünü kazanabilmek için bütün Avrupa ülkelerinin büyük paralar harcadığını söyleyen Mutlu Şevket Yılmaz, kendisinin yeterli sponsor bulamadığını ifade etti. İki yıl önce Budapeşte'de yarıştığını ve 15. olabildiğini aktaran Yılmaz, "O yıl sadece 4 bin 500 TL sponsor desteği alabildim. Oysa tüm Avrupa ülkeleri bu yarışmayı kazanabilmek için çok fazla para harcıyorlar. İki yıl önce Budapeşte'deki yarışmada Macaristan galip gelmişti ve 1 milyon Euro'dan fazla para harcamışlardı. Kısıtlı imkanlarıma rağmen elimden geleni yaparak İtalya'dan Bocuse d'or kupasını Türkiye ve Alanya'mıza getirmek istiyorum" dedi.