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'Forza Sevilla'

Yurtdışı tatili için İspanya'yı seçen Avukat Faruk Arslan ve eşi Sema Aydın Arslan, Barcelona ile Sevilla arasında oynanan La Liga mücadelesini tribünden izledi

PORTAKAL 07.10.2019, 22:34
'Forza Sevilla'
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MAÇ Barcelona'nın stadyumu Nou Camp'ta olmasına rağmen rakip Sevilla'yı tutan Arslan çifti, sosyal medyada 'Forza Sevilla' notuyla paylaştıkları fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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