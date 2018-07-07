Fizyopilates hizmette

Fizyoterapist Hilal Demir'in sahibi olduğu Fizyopilates Fizyoterapist ve Pilates Stüdyosu, bugün düzenlenen şık bir tören ile hizmete girdi

Fizyopilates hizmette
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ALANYALI Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’in kızı Fizyoterapist Hilal Demir Usta’nın yeni ofisinin açılışı bugün gerçekleşti.

Fizyopilates Fizyoterapist ve Pilates Stüdyosu'nun renkli açılış törenine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyelerinin kestiği açılış kurdelesinin ardından çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlanan davetliler, daha sonra işletme sahibi Fizyoterapist Hilal Demir Usta’yı tebrik ederek başarı dilediler.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 19:25
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