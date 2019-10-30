Fatih Bulut coşturdu

İSKELE yolu üzerinde hizmet veren 7.5 Bar'da önceki gece Fatih Bulut fırtınası esti. "Uykular haram oldu, çok sevdim yalan da oldu" adlı şarkısı ile ünlenen Fatih Bulut, Alanyalı hayranları ile 7.5 Bar sahnesinde bir araya geldi. Kendisini dinlemeye gelenlere oldukça renkli ve eğlenceli bir konser veren Fatih Bulut, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.

