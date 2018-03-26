Fasl-ı Şahane'den ilk konser

SERDAR Ucal'ın önderliğinde kurulan Fasl-ı Şahane Korosu , Alanya Kültür Merkezi 'nde ilk konserine imza attı. Gülseren Özcan’ın sunuculuğunda sahneye çıkan koroya altı kişilik saz ekibi eşlik etti. 19 kadın ve 7 erkek üyeden oluşan koro, Türk Sanat Müziği'nin seçme eserlerine sahnede can verirken, konsere ilgi oldukça yoğundu. Salonu hınca hınç dolduran sanat müziği severler, koronun seslendirdiği eserlerle keyifli saatler yaşadılar.

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