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Fasl-ı Şahane'den ilk konser

Alanya Kültür Merkezi (AKM) keyifli ve eğlenceli bir konsere sahne oldu. Fasl-ı Şahane Korosu, ilk konserinde muhteşem bir müzik ziyafeti çekti 

Fasl-ı Şahane'den ilk konser

Alanya Kültür Merkezi (AKM) keyifli ve eğlenceli bir konsere sahne oldu. Fasl-ı Şahane Korosu, ilk konserinde muhteşem bir müzik ziyafeti çekti 

26 Mart 2018 Pazartesi 16:51
Fasl-ı Şahane'den ilk konser
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SERDAR Ucal'ın önderliğinde kurulan Fasl-ı Şahane Korosu, Alanya Kültür Merkezi'nde ilk konserine imza attı. Gülseren Özcan’ın sunuculuğunda sahneye çıkan koroya altı kişilik saz ekibi eşlik etti. 19 kadın ve 7 erkek üyeden oluşan koro, Türk Sanat Müziği'nin seçme eserlerine sahnede can verirken, konsere ilgi oldukça yoğundu. Salonu hınca hınç dolduran sanat müziği severler, koronun seslendirdiği eserlerle keyifli saatler yaşadılar. 

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Son Güncelleme: 26.03.2018 17:36
Anahtar Kelimeler:
Alanya Kültür MerkeziAkmFasl-ı Şahane Korosu
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