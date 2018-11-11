ZELİHA-Nuri Erdoğan çiftinin kızları Nergis Erdoğan ile Alanya Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Recep Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu'nda gerçekleşen kalabalık bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı tamamlamış oldu. Aile büyükleri ve çiftin yakın arkadaşlarının katıldığı nişan töreni renkli anlara sahne oldu. Çiftin özel ışık şovlarıyla salona geldiği törende, nişan yüzükleri dualar eşliğinde takıldı.
Evliliğe ilk adım
Ahmet ve Nergis Erdoğan çifti Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu'nda gerçekleşen törenle nişanlandı
ZELİHA-Nuri Erdoğan çiftinin kızları Nergis Erdoğan ile Alanya Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Recep Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu'nda gerçekleşen kalabalık bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı tamamlamış oldu. Aile büyükleri ve çiftin yakın arkadaşlarının katıldığı nişan töreni renkli anlara sahne oldu. Çiftin özel ışık şovlarıyla salona geldiği törende, nişan yüzükleri dualar eşliğinde takıldı.
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