Ev'de keyifli akşam

GEÇTİĞİMİZ günlerde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel öğrenciler ile birlikte Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) keyifli bir gösteri yapan Özgün Kardelen Özel Eğitim Okulu'nun öğretmenleri, aynı akşam Ev Restoran'daki renkli gecede bir araya geldiler. Günün stres ve yorgunluğunu akşam yemeğinde atan Özgün Kardelen öğretmenleri, bol bol sohbet etme imkanı da buldular. Canlı müzik eşliğinde eğlenmeyi de ihmal etmeyen eğitimciler, geç saatlere kadar mekanda kaldılar.