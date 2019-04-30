Esra ve Rıfat evlendi

* Fotoğraflar: Fatih Atılay - Foto Flash

BERRİN ve Kenan Sert'in güzel kızları Esra Sert ile Saime ve Ömer Dizdaroğlu çiftinin oğulları Rıfat Dizdaroğlu, D'Gala Event Congres'te yapılan muhteşem bir düğünle evliler kervanına katıldılar. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde D'Gala'ya el ele gelen Esra ve Rıfat, romantik bir şarkıda ilk danslarını yaptı. Ardından davetlilerin huzurunda nikahları kıyılan genç çiftin heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahta ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen yeni evli çiftin mutluluklarına diyecek yoktu. Gecenin geç saatlerine kadar vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı renkli düğün görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 16:41