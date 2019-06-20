Esma Home açıldı

MAHMUTLAR Mahallesi, Barbaros Caddesi üzeri, Dörtyol mevkiinde yeni bir işletme daha hizmete girdi. Esma Home, çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle açıldı. Renkli açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, MAHKOD Derneği Başkanı Mesut İlhan, bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özdilek ürünlerinin satıldığı mağazada geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını söyleyen işletme sahibi Esma Yüksek, "Açılışımıza katılan herkese teşekkür ederiz. Alanyalılar bizi Esma Home’un Facebook ve Instagram sayfalarından da takip edebilirler" dedi.