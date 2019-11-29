Eskişehir turu yaptılar

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Dimçayı Pınarbaşı Piknik işletmecisi Uğur Yenilmez, yoğun geçen yaz sezonunun ardından ailesi ile birlikte tatile çıktı. Eşi, kızı ve oğlu ile birlikte Eskişehir'e giden Yenilmez, burada hoşça vakit geçirdi. Porsuk Çayı kenarında bir de hatıra fotoğrafı çektiren Yenilmez ailesi, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafa çok sayıda beğeni aldı.