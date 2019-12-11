Escobar'a ziyaret
ALANYA'NIN popüler eğlence mekanlarından olan Robin Hood Bar'ın sahibi Bayram Alaşkan, bugünlerde Güney Amerika turunda
PORTAKAL 11.12.2019, 18:26
ALANYA'NIN popüler eğlence mekanlarından olan Robin Hood Bar'ın sahibi Bayram Alaşkan, bugünlerde Güney Amerika turunda. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak ünlü tatil kenti Miami'ye giden Alaşkan, daha sonra Kolombiya'ya geçti. 1980 ve 90'lı yılların ünlü baronu Pablo Escobar'ın memleketi olan Medellin'i gezen Alaşkan, burada çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından bol bol paylaştı. Alaşkan, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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