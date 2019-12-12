Ertunga'ya yabancı ilgisi

Avrupalı modacıların tasarladığı son model ürünleri müşterilerine ulaştıran Ertunca, ayrıca özel tasarımları ile de dikkat çekiyor. İşletme yetkilileri, "Hayal ettiğiniz ürünü gelin birlikte gerçeğe dönüştürelim" diyerek, özel tasarım konusunda iddialı olduklarını dile getirdiler.