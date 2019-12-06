'Ertuğrul Gazi' benzetmesi

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Kerim Aşık, önceki gün tutkunu olduğu sporu yaparken objektiflere poz verdi. At binme konusunda oldukça usta olan Aşık, havanın soğuk olmasından dolayı Börk adındaki şapkasını da giyerek gün boyu at bindi. Sosyal medya hesabından bir de fotoğraf paylaşan Kerim Aşık'a takipçileri, "Diriliş Ertuğrul dizisinden çıkmış gibisin" yorumları yaptı.

