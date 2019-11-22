Ertan hoca Alanya'da

5 yıldır Muay Thai Milli Takımında antrenörlük görevini üstlenen Akdoğan, ailesi ile birlikte Alanya'ya yerleşerek Club High Fit'te eğitim vermeye başladı. Daha önce Bolu Mengen'de olduğunu ve çok sayıda şampiyon yetiştirdiğini söyleyen Akdoğan, "Mengen'den 3 tane dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 5 Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonlukları kazandık. Ancak Mengen çok küçük bir yer. Bu yüzden bir spor kenti olan Alanya'ya yerleşmek ve yeni şampiyonları bu kentten çıkarmak istedik" dedi. Club High Fit'te eğitimlerine başlayan Muay Thai Milli Takım Antrenörü Erhan Akdoğan, herkesi bu sporu öğrenmeye de davet etti.