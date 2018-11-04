Ergök imza dağıttı

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü yazar, tiyatro, sinema, dizi ve film oyuncusu Hakkı Ergök, Alanyum AVM'deki D&R mağazasında hayranları ile buluştu. Aynı zamanda seslendirme ve dublaj sanatçısı da olan Ergök, "Çilek Koklayan Adam" ve "Erken Büyüyen Çocuklar" adlı kitaplarını Alanyalı hayranları için imzaladı. Hakkı Ergök'e imza gününde ünlü tiyatro ve dizi film oyuncuları Sumru Yavrucuk ile Rüçhan Çalışkur da eşlik etti. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçılar, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdiler. Alanyum'daki renkli imza günü görülmeye değerdi.

