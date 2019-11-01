En Vie'de özel parti

HER yıl farklı, korkunç ya da eğlenceli kostümler giyerek ve çeşitli etkinliklerle dünya çapında kutlanan bir bayram olan Cadılar Bayramı, önceki akşam En Vie Beach'te düzenlenen özel bir parti ile kutlandı. Lets Dance Academy tarafından organize edilen partide dansçılar gönüllerince eğlendi. Renkli gecede en güzel makyaj yapan cadı yarışması da yapıldı. Yarışmada eğlenceli anlar yaşandı. Canlı müzik performansının da olduğu partide çalınan Latin ezgileri eşliğinde salsa ve cha cha yaparak eğlenen katılımcılar, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadılar.

