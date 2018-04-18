 En Vie'de caz gecesi

ALANYA'NIN şık restoranlarından olan En Vie Beach, 20-21 ve 22 Nisan tarihlerinde ünlü caz sanatçısı Cana Çankaya'yı ağırlayacak. 20 ve 21 Nisan akşamı 20.30'da sahne alacak olan Çankaya, 22 Nisan'da ise saat 13.00'deki Şampanya Brunch'ta canlı performansını sergileyecek.
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