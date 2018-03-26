En Vie Beach'te Jaz gecesi

ALANYA'NIN popüler mekanlarından olan En Vie Beach Restoran, yine farklı ve keyifli bir geceye imza attı. İstanbul'un ünlü Jazz gruplarından olan Günay EKREN’s Trio, En Vie Beach müdavimlerine konser tadında bir program sundu. Romantik bir akşam yemeği yiyerek Günay ERKEN's Trio'nun tadını çıkaran En Vie Beach tutkunları, geç saatlere kadar mekanda kaldılar.