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EN Saç Tasarım hizmette

Emre Işıklı ve Nejat İhtiyar'ın ortak olarak hizmete açtığı EN Saç Tasarım Atölyesi, haftasonunda yapılan şık bir tören ile hizmet vermeye başladı 

EN Saç Tasarım hizmette

Emre Işıklı ve Nejat İhtiyar'ın ortak olarak hizmete açtığı EN Saç Tasarım Atölyesi, haftasonunda yapılan şık bir tören ile hizmet vermeye başladı 

01 Mayıs 2018 Salı 17:19
EN Saç Tasarım hizmette
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BOSTANCIPINARI Caddesi üzerinde hizmete giren EN Saç Tasarım Atölyesi, kişisel bakımına önem veren erkekler için yeni bir adres oldu. Emre Işıklı ve Nejat İhtiyar ortaklığında hizmet vermeye başlayan EN Saç Tasarım Atölyesi, haftasonunda yapılan kalabalık bir tören ile açıldı. Törene çok sayıda davetlinin yanı sıra Ak Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ile tanınmış isimler katıldı. Edilen duanın ardından yapılan törende açılış kurdelesini, ALESO Başkanı Nuri Demir, Emre Işıklı ve Nejat İhtiyar kesti. Davetlilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarının da yapıldığı açılış töreni, görülmeye değerdi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Emre IşıklıNejat İhtiyarEN Saç Tasarım Atölyesi
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