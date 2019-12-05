En özel tiyatro

Oyunu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Belediye Meclis üyeleri Emine Çalış, Paulina Müftüoğlu, öğrenciler ve çok sayıda davetli izledi. ABT Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz'in yazdığı ve yönettiği "Kalbimin Sevgili Gözü" adlı tiyatro oyununda görme, bedensel ve zihinsel engelli çocuklar rol alıyor. Büyük bir beğeni ile izlenen oyunun prömiyeri ise geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılmıştı. Kalbimin Sevgili Gözü'nün sezon boyunca sahnelenmeye devam edeceğini söyleyen Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, "Pek çok turne teklifi alan oyunumuz, bu yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivaline de katıldı. Büyük beğeni topladı. Sezon boyunca gösterimi devam edecek oyunumuzu izlemeye Alanya halkını davet ediyorum" dedi.