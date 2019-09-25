En mutlu 'EVET'
Banana Otel geçtiğimiz günlerde yapılan renkli bir düğüne ev sahipliği yaptı. İki meslektaş olan Avukat Fadime Toktaş ve Avukat Efe Öner, çok sayıda davetlinin katıldığı renkli bir düğünle evlendi
PORTAKAL 25.09.2019, 19:14 25.09.2019, 19:16
ALANYA Belediyesi'nin eski meclis üyelerinden olan Avukat Erdoğan Toktaş ve eşi Ayşe Toktaş'ın Avukat kızları Fadime Toktaş, Saime ve Asaf Sına çiftinin Avukat oğulları Efe Öner ile hayatını birleştirdi. Banana Otel'in sahil kısmında yapılan düğün masalları aratmadı. Düğüne, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Düğün alanına romantik bir giriş yapan Fadime ve Efe Öner, daha sonra davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' dedi. Nikah töreninin ardından başlayan renkli eğlence, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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|8
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|7
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|5
|5
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|4
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|6
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|11
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|6
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|6
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|8
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|8
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|7
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|7
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|6
|6
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|6
|6
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|5
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|4
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|10
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|10
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|5
|10
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|6
|8
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|8
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|7
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|7
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|6
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|5
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|5
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
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|5
|1