En iyiler buluşacak

Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 1-4 Kasım tarihleri arasında Antalya Belek'te yapılacak

En iyiler buluşacak
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REGNUM Carya Golf Resort Otel'de gerçekleşecek olan Turkish Airlines Open, bu yıl da golf tutkunlarına ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın en özel golf destinasyonlarından biri olan Belek'te düzenlenecek turnuvaya Avrupa'nın en iyi 78 golfçüsü katılacak.

Turkish Airlines Open'ın 3'üncü kez ev sahipliğini üstlenecek Regnum Carya'daki turnuvada sporculara toplamda 7 milyon dolar ödül dağıtılacak. Avrupa'nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club'ta gerçekleşecek turnuvaya, geçen yılın şampiyonu, dünyanın 1 numaralı sporcusu Justin Rose'un yanı sıra pek çok ünlü golfçü de katılacak.
 

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